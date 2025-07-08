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Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Bu dalgalanmalar akaryakıta fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaktadır. Son olarak benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye ise 97 kuruş artış yapıldı. Ayrıca yeniden mazota zam yapılacağı gündeme geldi. Peki, Mazota ne zaman zam gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Haftanın başından beri motorine zam geleceği tarih merakla beklenmeye başlandı. Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerle beraber akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildi. 

Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor - 1. Resim

3 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV artışının ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Şimdi ise gözler motorine gelecek zamma çevrildi. 

Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor - 2. Resim

MAZOTA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Sektör kaynakları tarafından edinilen bilgiye göre, yarından (9 Temmuz Çarşamba) itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,15 TL fiyat artışı bekleniyor. 9 Temmuz Çarşamba yani yarından itibaren mazota gelecek zammın geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Ancak daha önceki bilgiler baz alındığında bu artışın 1,70 TL olacağı yönündeydi.

Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor - 3. Resim

8 TEMMUZ İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51,19 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52,36 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 26,06 TL

Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor - 4. Resim

8 TEMMUZ İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 51,05 TL

Motorin litre fiyatı: 52,25 TL

LPG litre fiyatı: 25,46 TL

Mazota ne zaman zam gelecek? Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor - 5. Resim

8 TEMMUZ ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 51,87 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 53,22 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 25,96 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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