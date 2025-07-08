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Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir büyük zam daha... Tabela yine değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir büyük zam daha... Tabela yine değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir büyük zam daha... Tabela yine değişiyor
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz'da akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından bir zam haberi daha geldi. 9 Temmuz tarihinden itibaren motorinin fiyatına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre yapılacak zam netleşti.

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından akaryakıta ÖTV güncellemesi yapıldı. Buna göre 3 Temmuz tarihinden itibaren benzin 2 lira 26 kuruş, motorin 2 lira 12 kuruş, otogaz ise 97 kuruş zamlandı. ÖTV zammının ardından araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Akaryakıta yeni bir zam daha yapılacak.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir büyük zam daha... Tabela yine değişiyor - 1. Resim

MOTORİNE ZAM GELİYOR 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren motorinin fiyatı 1 lira 10 kuruş artacak.

8 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir büyük zam daha... Tabela yine değişiyor - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir. Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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