2026 MEB-AGS branş bazında sıralamaları erişime açıldı. Öğretmen adayları, kendi alanlarındaki başarı sıralamalarını 20 Kasım 2026 tarihi itibariyle görüntüleyebiliyor. Peki, AGS branş bazında sıralamalar nedir, ne için kullanılır?

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ÖSYM, 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na (MEB-AGS) katılan adayların MEB-AGS-P1 puan türündeki branş bazında sıralamalarını açıkladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yaparak kendi branşlarındaki sıralamalarını öğrenebilir.

MEB AGS branş bazında sıralamalar belli oldu! AGS branş bazında sıralamalar nedir?

AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

ÖSYM’nin duyurusuna göre branş bazında sıralamalar yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adayları belirlerken mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık etme durumunu, bu programların öncelik sırasını ve yürürlükteki mevzuat hükümlerini dikkate alacak.

Adaylar, MEB-AGS-P1 puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna basıldığında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki MEB-AGS-P1 puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir.

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