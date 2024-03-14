Mecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü?
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Mecidiyeköy metro intiharı son dakika! İntihar eden kadın kim, neden intihar etti? | M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Mecidiyeköy metro kapalı mı, açıldı mı sorularının yanı sıra intihar girişiminde bulunan kadın hakkında son bilgiler de merak ediliyor. Mecidiyeköy metro intihar olayı son dakika bilgileri haberimizde...
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar olayı! Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. Mecidiyeköy metro intihar olayı son dakika bilgileri!
MECİDİYEKÖY METRO İNTİHARI
Metro İstanbul'dan Mecidiyeköy metro intiharı ile ilgili son dakika açıklaması geldi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."
Kaynak: Türkiye Gazetesi