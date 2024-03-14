Mecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 15:06 - Güncelleme: 14 Mart 2024 16:02 - Güncelleme:

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Mecidiyeköy metro intiharı son dakika! İntihar eden kadın kim, neden intihar etti? | M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Mecidiyeköy metro kapalı mı, açıldı mı sorularının yanı sıra intihar girişiminde bulunan kadın hakkında son bilgiler de merak ediliyor. Mecidiyeköy metro intihar olayı son dakika bilgileri haberimizde...