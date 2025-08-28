Meclis açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yasama yılında siyasi gündem kaldığı yerden devam ederken kanun görüşmeleri yeniden başlayacak. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? İşte 2025 TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis 1 Ekim 2025 Çarşamba günü açılacaktır. Yani, TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te toplanarak başlayacaktır.

Meclis, 20 Temmuz tarihinde aldığı karar doğrultusunda 28. Dönem 3. Yasama Yılını tamamlayarak tatile girmişti. Gündemin yoğun olması sebebiyle 25 Haziran'da tatil tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde karar alınmıştı.

MECLİS TATİL SÜRESİ NE KADAR?

Meclis tatili yaklaşık 3 ay sürmektedir. Bu süre zarfı içinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine karar verildi.



Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan komisyon için çalışmaları Meclis tatildeyken de devam edeceği belirtildi.