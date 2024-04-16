Mehmed: Fetihler Sultanı 16 Nisan’da yayınlanacak bölümünde Sultan Mehmed tahta çıkıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 7. bölüm fragmanı ve ön izlemesi yayınlandı. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı 7. bölümde neler olacak soruları araştırılıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman soruları araştırılıyor.
Dizinin yeni bölümü bu akşam (16 Nisan Salı) 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Sultan Mehmed'in tahta çıkış töreninin görüldüğü 7. bölüm fragmanında Çandarlı'nın ise yakalandığı görüldü.
Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan dizinin 7. bölümünde Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed tahta çıkıyor.
Babası 6. Osmanlı Padişahı II. Murad'ın dizinin 6. ve son bölümünde ölmesiyle Sultan Mehmed'in cülus (tahta çıkma) töreni fragmanda ve ön izlemede verildi.
Padişah olan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'nın arkasından şehzade Ahmed'i tahta çıkarmaya çalıştığı planları ortaya çıkarıyor.
Sultanın huzurunda olduğu görülen paşanın 7. bölümde idam edilip edilmeyeceği merak ediliyor.