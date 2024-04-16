Mehmed: Fetihler Sultanı 16 Nisan’da yayınlanacak bölümünde Sultan Mehmed tahta çıkıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 15:04 - Güncelleme:

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Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 7. bölüm fragmanı ve ön izlemesi yayınlandı. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı 7. bölümde neler olacak soruları araştırılıyor.