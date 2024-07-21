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Mehmet Akif Ersoy'un mezarı İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde yer alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un mezarının nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli şairin kabri İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunuyor

"Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanlarıyla da bilinen İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un kabrinin nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve kaç yaşında vefat ettiği de merak ediliyor.

Mehmet Akif Ersoy'un mezarı İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde yer alıyor - 1. Resim

MEHMET AKİF ERSOY NEREDE YATIYOR?

Mehmet Akif Ersoy'un mezarı İstanbul'un Edirnekapı bölgesinde yer alan Edirnekapı Şehitliği'nde yer alıyor.

MEHMET AKİF ERSOY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 yılında İstanbul'da 63 yaşında vefat etti.

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Akif Ersoy siroz hastalığına yakalanması üzerine iyi geleceği düşüncesi ile Lübnan'a, oradan da Antakya'ya geçti.

Ancak iyileşmemesi üzerine Mısır'a geri döndü.

17 Haziran 1936 tarihinde ise tedavi görmek için İstanbul'a tekrar geldi.

Beyoğlu'nda bulunan Mısır Apartmanı'nda hayatını kaybetti.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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