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Mehmet Erenler kimdir, neden öldü? Türk halk müziği sanatçısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Erenler kimdir, neden öldü? Türk halk müziği sanatçısı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk halk müziğinin usta bağlama virtüözü Mehmet Erenler, pankreas kanseri nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. “Karpuz Kestim Yiyen Yok” ve “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” gibi türküleri derleyen sanatçı, geride 20’den fazla albümü miras bıraktı.

Türk halk müziğinin duayen isimlerinden, klasik bağlama ustası Mehmet Erenler, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

MEHMET ERENLER KİMDİR?

Türk halk müziğine damga vuran bir bağlama virtüözü, derlemeci ve eğitimci olan Mehmet Erenler, 26 Ocak 1946’da Ankara’da doğdu. 

Henüz 8 yaşında kendi kendine bağlama çalmayı öğrenen Erenler, 13 yaşında Türk halk müziğinin efsane ismi Muzaffer Sarısözen’in “Yurttan Sesler” programına katılarak müzik dünyasına adım attı.

Mehmet Erenler kimdir, neden öldü? Türk halk müziği sanatçısı - 1. Resim

1966’da TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda profesyonel kariyerine başlayan sanatçı, 1980’de kendi isteğiyle İstanbul Radyosu’na geçerek burada bağlama sanatçısı ve koro şefi olarak görev yaptı.

Erenler, otantik çalım biçimine sadık kalarak geliştirdiği üslubu ve “açış” adı verilen serbest ölçülü doğaçlama tekniğindeki ustalığıyla tanındı.

İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak çok sayıda öğrenci yetiştiren sanatçı, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler ve seminerlerle Türk halk müziğinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

Mehmet Erenler kimdir, neden öldü? Türk halk müziği sanatçısı - 2. Resim

MEHMET ERENLER NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Erenler, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu ve 17 Haziran sabahı İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi’nde organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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