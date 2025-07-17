Memurlara yarı zamanlı çalışma ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 20:54 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 20:57 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada memurlara yarı zamanlı çalışma saatleri hakkında açıklamada bulundu. Buna göre, memurlar, çocuklarının doğumundan ilkokula başladığı tarihe kadar yarı zamanlı (haftalık 20 saat) çalışabilecek. Peki, memurlara yarı zamanlı çalışma ne zaman başlıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Aile Yılı projelerine dair konuşan konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk sahibi olan memurlara yönelik güzel haber verdi. MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? Memurlara yarı zamanlı çalışmanın ne zaman başlayacağı, yayınlanacak yönetmenlikle beraber yürürlüğe geçecektir. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle beraber memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre düzenlenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek" diye konuştu. İlgili Haber Memurlara yarı zamanlı çalışma müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doğumdan ilkokula kadar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin