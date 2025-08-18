Memurun grev hakkı var mı, memurlar grev yapabilir mi? İş bırakma eylemi sonrası merak ediliyor

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde talepler ile hükümetin sunduğu teklifler arasında ciddi bir fark oluşunca, sendikalar iş bırakma eylemleriyle tepkilerini ortaya koydu. Peki, Memurun grev hakkı var mı, memurlar grev yapabilir mi?

MEMURUN GREV HAKKI VAR MI?

Türkiye’de memurların grev hakkı merak konusu. Anayasa ve 4688 sayılı yasa çerçevesinde memurlar yalnızca toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir; grev yapma hakları yasalarla güvence altına alınmamıştır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memurların toplu sözleşme hakkının bulunduğunu ancak grev hakkına sahip olmadıklarını vurgulamaktadır.

Uluslararası sözleşmelerde memurların toplu eylem ve grev hakkı öngörülse de Türkiye’de bu hak ulusal mevzuat çerçevesinde uygulanmamaktadır. Bu nedenle memurlar için grev, yasal bir hak değil, sendikal eylem biçimi olarak değerlendirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Türkiye’de memurların grev hakkı yoktur.

Anayasa’nın 53. maddesi memurlara yalnızca toplu sözleşme hakkı tanır.

4688 sayılı yasa da grev hakkını değil, yalnızca toplu sözleşme düzenini içerir.

Memurların talepleri hükümetle yapılan toplu sözleşme görüşmeleri üzerinden yürütülür.

Uyuşmazlık halinde konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gider; kararları bağlayıcıdır.

Fiili grev ya da iş bırakma, hukuken geçerli sayılmaz.

Böyle bir durumda memurun işe gelmediği günler için maaş kesintisi yapılır.

Ayrıca disiplin cezaları uygulanabilir: uyarı, kınama, maaş kesme, hatta daha ağır cezalar.

Buna rağmen sendikalar, zaman zaman sembolik iş bırakma eylemleri yapmaktadır.

Sonuç olarak memurlar için “grev” bir hak değil, ancak sendikal eylem biçimidir; yasal koruması yoktur.

MEMURLAR GREV YAPABİLİR Mİ?

Türkiye’de memur statüsünde olan çalışanlar için iş bırakma ve grev eylemleri yasal olarak geçerli sayılmamaktadır. Anayasa’nın 53. maddesi ve 4688 sayılı yasa, memurların yalnızca toplu sözleşme hakkını güvence altına alır.

Fiili grev veya iş bırakma durumunda, memurun maaş kesintisiyle karşılaşması, uyarı, kınama ve diğer disiplin cezaları uygulanması söz konusudur.

MEMURLAR YARIN GREV YAPACAK MI?

2025-2026 toplu sözleşme görüşmeleri sırasında memur sendikaları hükümetin tekliflerini yetersiz bulduğu için iş bırakma eylemleri planlamıştır.

Sendikalar, taleplerin karşılanmaması halinde sembolik veya genel iş bırakma eylemleri yapacaklarını açıklamıştı. Bugün yapılan iş bırakma eylemi sonrası ise yarın bir grev gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi.