Memur ve emekli memur için geri sayım başladı: Hükümet ve sendikalar 18.30'da görüşecek

Memur ve emekli memur için geri sayım başladı: Hükümet ve sendikalar 18.30'da görüşecek

- Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla zam teklifini görüşmek için bir araya gelecek. Hükümet ile memur taraflarının saat 18.30'da görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetten gelecek son teklife çevrildi.

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.

Hükümet, memurlar için son teklifini bugün verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başlayacak.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ, MEMURLAR NE İSTİYOR?

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.

