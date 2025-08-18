Öyle bir şey ektiler ki şehirden giden döndü! Çevre illerden göç eden bile var

Kahramanmaraş'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaklaşık 20 yıl önce kırsal bölgelerde başlatılan bilgilendirme faaliyetleri sonrası çilekle tanışan Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaklaşık bin dönüm alandan yıllık ortalama 5 bin tonun üzerinde ürün alınıyor. Türkoğlu ilçesinde kurulan ön soğutmalı depoda saklanan çilek, iç piyasanın yanı sıra 50 ülkeye gönderiliyor.

Hayat standartlarının yükseldiği mahallelerde, üretimi özendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda hibe desteği büyük rol oynuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü desteğiyle "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma" projesi kapsamında oluşturulan ön soğutmalı çilek soğuk hava deposuyla da ürünler, soğuk zincirle birçok ülkeye gidebilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, devlet desteğiyle başlayan üretimin her yıl artarak devam ettiğini, bu süreçte çiftçileri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi.

100 AİLE GEÇİMİNİ ÇİLEKTEN SAĞLIYOR

Son olarak Türkoğlu ilçesinde çilek üreticilerini doğrudan destekleyecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirdiklerini anlatan Bilir, söz konusu projenin bütçesinin 2 milyon 340 bin lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin dekar alanda çilek üretiminin yapıldığı Türkoğlu ilçesinde, çilek üretimi, özellikle Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde halkın temel geçim kaynağı durumundadır.

Bölgede yaklaşık 100 aile geçimini çilek üretiminden sağlamaktadır. Proje kapsamında kurulan 100 ton kapasiteli, ön soğutmalı soğuk hava deposu, çileklerin bozulmadan daha uzun süre muhafaza ederek ürünün kalitesini koruyacak ve üreticilere pazarlama sürecinde büyük avantaj sağlayacaktır. Soğuk hava deposunun hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki çilek üreticileri önemli bir lojistik desteğe kavuşmuştur.

Bu destek sayesinde çilek üreticilerimiz ürünlerinin pazarlanmasında daha avantajlı duruma gelmiş olup, üretimin bol olduğu zamanlarda piyasaya uygun miktarda ürün sunmak suretiyle ürünlerini daha yüksek fiyata satabilme imkanına kavuşmuşlardır. Bu gibi projelerle bölgelerarası kalkınmışlık farkını en aza indirmek amaçlanmakta olup, üreticimizin emeğini koruyan ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her projeye desteğimiz sürecektir."

ÇEVRE İLLERDEN BİLE GÖÇ ALIYORLAR

Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan da bölgede iki kırsal mahallede yaklaşık bin dönüm alanda çilek ürettiklerini ve soğuk hava deposuna ciddi anlamda ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sürekli göç veren mahallelerinin çilek üretimi sonrası çevre illerden bile göç aldığını anlatan Kaplan, "Soğuk hava deposu üreticinin adeta bir silahı gibi oldu. Tüccara değerinde satmaya başladık. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Biz sürekli dışarı çilek gönderirken gönderemez hale gelmiştik. Soğuk hava deposu eksikliği vardı. Almanya, İngiltere, Fransa'ya ihraç yaparken edemez duruma düşmüştük. Soğuk hava deposu sayesinde inşallah birçok ülkeye ihracatımız tekrardan geri başlayacaktır. Başta Rusya, Amerika olmak üzere 50 ülkeye ihracatımız var" diye konuştu.