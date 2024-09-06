Merhamet mi Cinayet mi filmi oyuncuları arasında Anthony Hopkins, Colin Farrell ve Jeffrey Morgan yer alıyor
Merhamet mi Cinayet mi oyuncuları başarılı performansları ile filmde dikkat çekiyor. Başrolleri paylaşan Anthony Hopkins, Colin Farrell ve Jeffrey Dean Morgan gerilim türü Solace filmini bir başyapıt haline getiriyor.
Merhamet mi Cinayet mi (Solace) filmi üstün yeteneklere sahip bir adamın, bir cinayet davasının çözülmesine yardım etmek için FBI ajanlarıyla iş birliği yapmasını ve karşısında tehlikeli bir katille yüzleşmesini anlatıyor.
2015 yapımı olan Merhamet mi Cinayet mi filmi usta oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ OYUNCULARI
Anthony Hopkins — Dr. John Clancy
Jeffrey Dean Morgan — FBI Özel Ajanı Joe Merriwether
Abbie Cornish — FBI Ajanı Katherine Cowles
Colin Farrell — Charles Ambrose
Luisa Moraes — Victoria Raymond
Kenny Johnson — David Raymond
Janine Turner — Elizabeth Clancy
Autumn Dial — Emma Clancy
Xander Berkeley — Mr. Ellis
Jose Pablo Cantillo — Sawyer
Joshua Close — Linus Harp
Matt Gerald — Sloman
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ (SOLACE) FİLMİ KONUSU NEDİR?
Solace (Merhamet mi Cinayet mi) filminin konusu sürükleyici ve gizemli bir zeminde hikayeyi seyirci ile buluşturuyor.
Dr. John Clancy (Anthony Hopkins) kızının trajik ölümünün ardından emekli olmuş ve evliliği sona ermiş bir adamdır.
Kendisini toplumsal yaşamdan izole etmiş olan Clancy, geleceği görme ve diğer psişik yetenekleri nedeniyle içsel bir yalnızlık sürdürmektedir. Bu yeteneklerini yaşamından uzak tutmaya çalışarak, geçmişin acı dolu hatıralarından kaçmaya çalışmaktadır.
Ancak, bir gün FBI Özel Ajanı Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) ve genç ortağı Katherine Cowles (Abbie Cornish), korkunç bir seri cinayet davasını çözmek için Clancy'nin yardımına ihtiyaç duyarlar.
İlk başta FBI ile işbirliği yapmayı reddeden Clancy, Katherine’in geleceğe dair görüntülerine tanık olduktan sonra fikrini değiştirir ve davaya dahil olur.
Filmde, Clancy ve ekibinin karşısında, psişik güçleriyle Clancy’yi zor durumda bırakacak, zeki ve tehlikeli bir katil olan Charles Ambrose (Colin Farrell) bulunmaktadır.
Clancy ve ekibi, Ambrose'un suçlarını ve planlarını çözmeye çalışırken, kendilerini karmaşık bir psikolojik ve gerilim dolu bir mücadelenin içinde bulurlar.
Kaynak: Türkiye Gazetesi