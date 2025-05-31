Meteorolojik uyarı verildi, 19 ilde sarı kodlu uyarı dikkat çekti! Bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı kritik bir uyarı yayımladı. Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde hava durumu ciddi ölçüde değişiyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, özellikle hafta sonu birçok ilde yaşamı olumsuz etkileyebilir. 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı verildi.

METEOROLOJİK UYARI 19 İL İÇİN VERİLDİ!

Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağışların görüleceği bildirildi.

Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Isparta, Burdur, Antalya, Eskişehir, Konya, Ankara, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir sarı kodlu meteorolojik uyarı alan iller oldu.

Gök gürültülü sağanaklar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

31 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'nin batı ve iç bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji’den alınan son tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu ile Kütahya’nın güney ve doğusunda kuvvetli yağmur etkisini gösterecek.

Aynı şekilde İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi ve Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle de öğle sonrası saatlerde gök gürültülü sağanakların etkisini artırması bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Hafta sonunda Türkiye’nin büyük bir bölümünü yağışlı bir hava bekliyor. Cumartesi günü İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz bölgelerinde yerel olarak etkili gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava doğu bölgelere doğru ilerleyecek. Yeni haftanın ilk günlerinde Erzurum, Muş ve Van gibi doğu şehirlerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir, hafta sonuna yağmurla giriyor. Cumartesi günü kentin özellikle doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Öğle saatlerinden sonra başlaması beklenen yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Kent genelinde hava sıcaklığı 29 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya’da hafta sonu boyunca iç kesimlerde yağış bekleniyor. Kent merkezinde hava daha açık ve sıcak geçerken, kuzey ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Isparta ve Burdur’la sınırı olan bölgelerde yağışın daha şiddetli olması öngörülüyor. Antalya’nın iç bölgelerinde yaşayanların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normallerinde kalacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi öngörülen yağmurun, günün ilerleyen saatlerinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı cumartesi 22 derece, pazar günü ise 24 dereceye kadar çıkacak. Vatandaşların özellikle hafta sonu dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları tavsiye ediliyor.