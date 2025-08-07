MHP 9 ışık doktrini nedir, maddeleri neler? İşte hakkında bilinenler

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kökeninde yatan 9 Işık Doktrini, parti programının temel taşlarından biri olarak dikkat çekerken son günlerde sosyal medyada ve afişlerde kullanılan “9 bölge” ifadesiyle çok konuşuldu. Alparslan Türkeş’in 1965’te ortaya koyduğu bu doktrin, Türkiye’nin milli birliğini ve kalkınmasını hedefleyen bir ideolojik çerçeve sunuyor.

MHP 9 IŞIK DOKTRİNİ NEDİR?

9 Işık Doktrini, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş tarafından 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) programına entegre edilen ve 1969’dan itibaren MHP’nin ideolojik temelini oluşturan bir milli doktrin olarak tanımlanıyor.

Kapitalizm, liberalizm ve komünizm gibi yabancı ideolojilere karşı Türk milletinin bağımsızlığını ve birliğini koruma amacıyla geliştirilen 9 doktrinin amacı modern bilim ve teknolojiyi Türk gerçekleriyle harmanlayarak güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa etmekti.

Doktrin, Türk milliyetçiliğini merkeze alarak toplumsal dayanışma, ahlaki değerler ve ekonomik kalkınma gibi konuları birleştiren bütüncül bir vizyon sunuyor.

Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sürecini başlatan çağrısı, bu doktrinin günümüzdeki uygulamalarına da ışık tutuyor. Özellikle “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temalı buluşmalar, doktrinin milli birlik vurgusunu yansıtıyor.

MHP 9 IŞIK DOKTRİNİ MADDDELERİ NELER?

Alparslan Türkeş'in 1967'de okuduğu 24 sayfadan oluşan kitapçıkta bulunan 9 Işık Doktrini’nin maddeleri şu şekilde:

Milliyetçilik, Türk milletine ve kültürüne duyulan bağlılık, sevgi ve devlete sadakat ve hizmeti ifade eder. Ülkücülük, milletin birliğini koruma ve geleceğini en iyi seviyeye taşıma hedefini taşır. Ahlakçılık, Türk milletinin ruhuna örf ve geleneklerine uygun varlığını korumayı ve geliştirmeyi ön gören esaslara dayanır. İlimcilik, bilim ve akılcılığı yol gösterici kabul eder. Toplumculuk, her çeşit faaliyetin toplum yararına yürütülmesidir. Köycülük: Köycülük, kırsal kesimin kalkınması ve köylerin tarım kentleri haline getirerek kalkınmayı öngörür. Refahını önceler. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Birleşmiş Milletler Anayasası'nda yazılı bütün hürriyetlerin sağlanması ana amaçtır. Şahsi gelişimin toplumun kalkınması için bir yol olduğu düşüncesidir. Gelişmecilik ve Halkçılık, sürekli ilerlemeyi ve bunun için gayret etmeyi ifade eder. Endüstricilik ve Teknikçilik ise Türk milletinin sanayileşmesi ve teknik ilerlemesi için acil adımlar atılmasını öngörür.

Bu maddeler, 1965’te 16 sayfalık bir broşürle tanıtılmış daha sonra 672 sayfalık bir esere dönüşerek detaylandırılmıştır.