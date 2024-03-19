Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 17:55 - Güncelleme: 19 Mart 2024 17:56 - Güncelleme:

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Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası başladı. Bugün başlayan Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zaman bitiyor, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok üründe fiyatları yarıya düşüren ünlü Marketler Zinciri Migros aynı zamanda bir alana bir bedava kampanyası da yaptı. Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar.