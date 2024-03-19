Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası başladı. Bugün başlayan Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zaman bitiyor, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok üründe fiyatları yarıya düşüren ünlü Marketler Zinciri Migros aynı zamanda bir alana bir bedava kampanyası da yaptı. Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar.
Migros Market'teki avantaj sağlayan fırsatlar devam ediyor. Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında bisküvi, kek, gofret ve çikolata kaplamalı bisküvi, kek ve gofretlerde 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor. Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zamana kadar sürecek?
MİGROS BİR ALANA BİR BEDAVA KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak. Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak. Migros'un 1 alana 1 bedava kampanyası büyük ilgi görüyor ve stoklar hızla tükeniyor. Kampanya 19 Mart'ta başladı ve 21 Mart'ta sona erecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi