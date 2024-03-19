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Haberler > Haberler > Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak

Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası başladı. Bugün başlayan Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zaman bitiyor, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok üründe fiyatları yarıya düşüren ünlü Marketler Zinciri Migros aynı zamanda bir alana bir bedava kampanyası da yaptı. Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar.

Migros Market'teki avantaj sağlayan fırsatlar devam ediyor. Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında bisküvi, kek, gofret ve çikolata kaplamalı bisküvi, kek ve gofretlerde 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor.  Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zamana kadar sürecek?

Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak - 1. Resim

MİGROS BİR ALANA BİR BEDAVA KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak. Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak. Migros'un 1 alana 1 bedava kampanyası büyük ilgi görüyor ve stoklar hızla tükeniyor. Kampanya 19 Mart'ta başladı ve 21 Mart'ta sona erecek.

Migros 1 alana 1 bedava kampanyası 19-20-21 Mart tarihinde geçerli olacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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