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Miralay İsmet nerede milletvekili oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Miralay İsmet nerede milletvekili oldu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1920 yılında Miralay İsmet Edirne'den milletvekili olmuştur.| Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş'a 1920 yılı milletvekilleri ve illerine dair soru geldi. Aralarında Miralay İsmet, Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in olduğu şıkların doğru cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Miralay İsmet nerede milletvekili oldu? sorusunun cevabı araştırılmakta. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında,  "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusu sonrası "Miralay İsmet, Malatya" şıkkının doğru cevabı merak edildi. Detaylar, haberimizde...

MİRALAY İSMET NEREDE MİLLETVEKİLİ OLDU?

23 Nisan 1920 yılında açılan kurucu meclis özelliği taşıyan Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden Miralay İsmet'in nereden milletvekili olduğu merak ediliyor. İsmet İnönü'nün 1920 yılında rütbesi Miralay'dır ve henüz soyadı İnönü'yü almamıştır. Bu nedenle o tarihlerde Miralay İsmet olarak anılır. Miralay İsmet nerede milletvekili oldu? - 1. Resim

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1920 yılı milletvekilleri ve illeri ile alakalı soruda Miralay İsmet Malatya ili ile eşleştirildi. Ancak, Miralay İsmet Büyük Millet Meclisi'ne Edirne Milletvekili olarak girmiştir. İsmet İnönü, Malatya doğumludur. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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