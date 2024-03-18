Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, mesleği ne? Milyoner'de 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş'ın hayatı ve biyografisi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon liralık soruyu açtıran 19 yaşındaki Berk Göktaş'ın kim olduğu, mesleği merak ediliyor. İşte, detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 1 milyonluk soruyu bilerek 5 milyonluk soruyu gören Berk Göktaş'ın kim olduğu, mesleği araştırılmakta. Detaylar, haberimizde...

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berk Göktaş merak edildi. 19 yaşında olan Berk Göktaş, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisidir. Fizik ve uzaya ilgili olan Göktaş, kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyledi.

BERK GÖKTAŞ'IN CEVAPLADIĞI 1 MİLYONLUK SORU

1 milyon liralık 12. soru olan "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusunun yöneltildiği Berk Göktaş, seyirci joker hakkını kullandı. Şıklar, "A: Mustafa Kemal Paşa, Antep B: Kazım Karabekir Paşa, Erzurum C: Miralay İsmet Malatya D: Fevzi Paşa, Kozan" olarak verildi. Seyirci joker hakkını kullanan Göktaş, "D: Fevzi Paşa, Kozan" cevabını vererek 5 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazandı.