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MNG Kargo DHL mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MNG Kargo DHL mi oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden olan MNG Kargo 2024 yılında DHL L Group tarafından satın alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde MNG Kargo'da tabela ve isim değişikliği yaşanırken MNG Kargo DHL mi oldu merak edildi.

Türkiye'de kargo sektörünün köklü firmaları arasında yer alan MNG Kargo, DHL Group tarafından 2023'te satın alındı. Geçtiğimiz aylarda ise kargo şirketi tabelaları ve ismini ise tamamen değiştirdi. 

MNG KARGO DHL Mİ OLDU?

22 Mayıs 2025'te MNG Kargo yaptığı açıklamada, DHL eCommerce ismiyle devam edeceğini duyurdu. İsim değişikliği DHL Group’un 2023 yılında MNG Kargo’yu satın almanın ardından aşamalı olarak geldi. 

MNG Kargo’nun 850’den fazla şubesi, 28 transfer merkezi ve 11 binden fazla çalışanıyla sunduğu hizmetler artık DHL’in global ağı ve dijital uzmanlığıyla desteklenecek.

MNG Kargo DHL mi oldu? - 1. Resim

MNG KARGO KAPANDI MI?

MNG Kargo teknik olarak kapanmadı. Şirket DHL eCommerce markasına geçişiyle birlikte isim ve tabela değişikliğine gitti. 

MNG VE DHL BİRLEŞTİ Mİ?

MNG Kargo, 2023 yılında DHL Group tarafından hisselerinin yüzde 100'ü satın alınarak tamamen DHL bünyesine geçiş yaptı. 

MNG Kargo DHL mi oldu? - 2. Resim

DHL KARGO SAHİBİ KİM?

DHL (Dalsey, Hillblom ve Lynn) International GmbH, Amerika merkezli bir Alman kurye, paket ve Alman lojistik şirketidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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