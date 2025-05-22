MNG Kargo yeni ismi ne oldu, kapandı mı? 2023 yılında satılmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme:

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo, tabelaları değişti. 2023’te DHL Group tarafından satın alınan şirket, yeni ismi, kurumsal kimliği ve renkleriyle Türkiye’nin e-ticaret ve lojistik sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. MNG Kargo yeni adı merak ediliyor.

Türkiye kargo sektörünün köklü markalarından MNG Kargo, DHL Group’un 2023’teki satın almasının ardından resmi olarak ismiyle yoluna devam ediyor. MNG KARGO YENİ ADI NE OLDU, NEDEN DEĞİŞTİ? MNG Kargo, 22 Mayıs 2025 itibarıyla faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam edeceği açıklandı. Bu isim değişikliği, DHL Group’un 2023 yılında MNG Kargo’yu satın almasının ardından, şirketin küresel e-ticaret lojistik ağına entegrasyon sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti. MNG Kargo’nun 850’den fazla şubesi, 28 transfer merkezi ve 11 binden fazla çalışanıyla sunduğu hizmetler artık DHL’in global ağı ve dijital uzmanlığıyla desteklenecek. Kurumsal kimlikte sarı-kırmızı renklerin ağırlık kazandığı yeni tasarım, DHL’in küresel marka kimliğine uyum sağlarken, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik teknolojik yenilikler de devreye alındı. MNG KARGO SATILDI MI? MNG Kargo, 2023 yılında Alman lojistik devi DHL Group tarafından satın alındı. Satın alma işlemi, 25 Temmuz 2023’te duyuruldu ve 5 Ekim 2023’te Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun onaylarının ardından satın alma işlemi tamamlanmıştı. Satın alma sonrası MNG Kargo’nun entegrasyonu, DHL eCommerce birimi tarafından yönetildi. 22 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla isim değişikliğiyle sonuçlandı. MNG KARGO KAPANDI MI? MNG kargo kapanmadı. Şirketin DHL eCommerce markasına geçişiyle birlikte adı ve tabelaları değişti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan