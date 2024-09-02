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Moto2 Misano yarışları 8 Eylül’de gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Moto2 Misano yarışları 8 Eylül’de gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moto2 Misano yarışları TSİ 03.00'da gerçekleşecek. Heyecanla beklenen yarışa sayılı günler kala yarışla ilgili birçok detay da merak konusu haline geldi.

Motor sporları dünyasının en çekişmeli yarışlarından biri olan Moto2 8 Eylül 2024'te Misano'da devam edecek.

Aragon'da gerçekleşen son yarışta Deniz Öncü'nün ilk kez podyuma çıkması büyük bir heyecan yaratırken, Misano'da düzenlenecek bu yarışın da nefes kesici geçmesi bekleniyor.

 

Moto2 Misano yarışları 8 Eylül’de gerçekleşecek - 1. Resim

 

MOTO2 MİSANO YARIŞI NE ZAMAN?

2024 Moto2 sezonu, çeşitli zorluklar ve heyecan dolu yarışlarla devam ediyor. Sezonun geri kalanında öne çıkan yarışlar arasında ilk sırada Misano var. 

8 Eylül 2024 saat 03:00'te başlayacak olan yarışta sürücüler, İtalya'nın ünlü Misano Pisti'nde mücadele edecek.

Moto2 Misano yarışları 8 Eylül’de gerçekleşecek - 2. Resim

MOTO2 YARIŞ TAKVİMİ 2024

Misano: 8 Eylül, 03:00
Mandalika: 29 Eylül, 03:00
Motegi: 6 Ekim, 03:00
Phillip Island: 20 Ekim, 03:00
Chang: 27 Ekim, 03:00
Sepang: 3 Kasım, 03:00
Valencia: 17 Kasım, 03:00

Moto2 Misano yarışları 8 Eylül’de gerçekleşecek - 3. Resim

MOTO2 BUDDH YARIŞI İPTAL EDİLDİ

Moto2'nin 2024 sezon takviminde yer alan Hindistan’daki Buddh Yarışı, henüz açıklanmayan nedenlerden dolayı iptal edildi.

Organizasyon, bu yarışın iptal edilmesinin ardından yeni bir takvim düzenlemesi yapmadı ve sezon planlandığı gibi devam ediyor.

Moto2 Misano yarışları 8 Eylül’de gerçekleşecek - 4. Resim

MOTO2 YARIŞLARI NEREDEN İZLENİR?

Moto2 tutkunları için Türkiye’de tüm yarışlar, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

 S Sport Plus, sezon boyunca Moto2'deki tüm heyecanı izleyicilere sunmaya devam edecek.

Motor sporları meraklıları, bu platform üzerinden hem Deniz Öncü’nün performansını takip edebilecek hem de diğer tüm yarışların heyecanını canlı olarak yaşayabilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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