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Formula 1'de İtalya Grand Prix'si heyecanı yaşanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton ve Lando Norris ikişer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

TAKIMLAR

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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