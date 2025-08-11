Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon için yayın tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve en çok takip edilen gündüz kuşağı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapmıştı. Yeni bölümünün ne zaman başlayacağı ile ilgili izleyicilerinin arayışları sürüyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor? Yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu mu? İşte Anlı hayranlarının kafalarını kurcalayan soruların cevapları...

MÜGE ANLI YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Programın eylül ayı gibi başlamayacağı tahmin ediliyor. Sevilen sunucu Müge Anlı son yayında Ağustos ayını işaret etmişti. Anlı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..."

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı yeni sezonu da her zamanki gibi hafta içi sabah saat 10:00'da başlayıp 12:45'te sona erecek.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 1973 doğumlu bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Anlı, televizyon kariyerine magazin programlarıyla başladı. Ancak “Tatlı Sert” programıyla toplumsal olaylara odaklanan, halkla iç içe bir yayıncılık anlayışı benimsedi. Şimdi ise kariyerine yarışma programı sunuculuğu ekliyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta ve esrarengiz cinayetler aydınlatılmakta.

ÖZEL HAYATI

2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. 20 Haziran 2022 tarihindeki programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünya evine girdi.