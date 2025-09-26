Boykotun faturası Starbucks'a ağır oldu: Yüzlerce mağazasını kapatıp, işçi çıkaracak
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, “Starbucks’a Dönüş” stratejisi kapsamında Kuzey Amerika’daki bazı kahve dükkanlarını kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı. Yeniden yapılandırma planı, 1 milyar dolarlık maliyet getirecek ve yaklaşık 900 perakende dışı çalışan işten çıkarılacak. Kapanışların çoğu 2025 mali yılı sonuna kadar tamamlanacak.
