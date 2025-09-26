Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boykotun faturası Starbucks'a ağır oldu: Yüzlerce mağazasını kapatıp, işçi çıkaracak

Boykotun faturası Starbucks'a ağır oldu: Yüzlerce mağazasını kapatıp, işçi çıkaracak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, “Starbucks’a Dönüş” stratejisi kapsamında Kuzey Amerika’daki bazı kahve dükkanlarını kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı. Yeniden yapılandırma planı, 1 milyar dolarlık maliyet getirecek ve yaklaşık 900 perakende dışı çalışan işten çıkarılacak. Kapanışların çoğu 2025 mali yılı sonuna kadar tamamlanacak.

ABD merkezli kahve markası Starbucks, yeniden yapılanma süreci kapsamında Kuzey Amerika’daki bazı mağazalarını kapatmayı ve çalışan sayısını azaltmayı planladığını açıkladı.

Şirket, bu kararını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na resmi olarak bildirdi.

Bildirimde, şirketin yönetim kurulunun "Starbucks'a Dönüş" stratejisi kapsamındaki yeniden yapılandırma planını onayladığı ifade edildi.

BAŞARI SAĞLAMAYAN DÜKKANLAR KAPANACAK

Şirketin, bu stratejinin bir parçası olarak mevcut portföyünü incelediği belirtilen bildirimde, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans göstermeyen kahve dükkanlarının kapatılacağı aktarıldı.

Bildirimde, şirketin kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik verirken, destek organizasyonunu da yeniden yapılandıracağı kaydedildi.

Dükkan kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilen bildirimde, "Şirket, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetin ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bu maliyetin yüzde 90'ı Kuzey Amerika işine ait." ifadesi kullanıldı.

Bildirimde, toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon dolarının çalışanların ayrılma tazminatları, yaklaşık 400 milyon dolarının şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, yaklaşık 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışları nedeniyle oluşacak maliyetleri içereceğinin tahmin edildiği belirtildi.

900 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara konuya ilişkin yazdığı mektupta, Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi.

Perakende harici personel sayısını ve giderleri daha da azaltacaklarını belirten Niccol, bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı da içerdiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla tepki çeken ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, art arda düşmüştü. 
Kaynak: Anadolu Ajansı

