Muhtar maaşları her ayın 15'inde il özel idareleri tarafından yatar

Yerel seçimlerin ardından yeni muhtarlar ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, muhtar maaşları ne zaman yatar? İşte muhtar maaşlarına ilişkin aradığınız bilgiler…

Muhtar maaşları ne zaman yatar? Türkiye’de 50 binden fazla muhtar bulunuyor. Son yapılan yeril seçim ile birlikte birçok mahalle ve köyde muhtarlar değişti. Yeni göreve başlayan muhtarlar ilk maaşlarını almak için gün sayıyor.

MUHTAR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Muhtar maaşları her ayın 15’inde gece saat 12’den sonra banka hesaplarına yatar. Muhtar maaşları ilgili il özel idareleri tarafından muhtarlara ödenmektedir.

MUHTAR MAAŞLARI NE KADARDIR?

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle, tüm muhtarların maaşı asgari ücret seviyesine çekilmiştir.

Muhtar maaşları, gösterge rakamı ve memur aylık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

Maaştan sadece damga vergisi kesilir.

Muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenmektedir.

Maaşlar her yıl asgari ücret zammına göre güncellenir.

TÜRKİYE’DE KAÇ MUHTAR VAR?

Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarların görev süresi 5 yıldır. Muhtar köy ve mahalle tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alır. 2019 yılında yapılan seçimlere göre 31.912 mahalle, 18.337 köy muhtarı olmak üzere toplam 50.249 muhtar görev yapmaktadır.