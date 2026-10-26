Muhtemel ilk 11'ler! Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u konuk ederken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve üst üste dördüncü galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ev sahibi Rizespor ise taraftarı önünde kazanarak iç sahadaki olumsuz sonuçlara son vermek istiyor. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da gündemde.

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Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Hearts karşılaşmasında sakatlanan Saviolo'nun da Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin beklenmediği belirtiliyor. Ev sahibi ekipte Mocsi, Ahmed Kutucu, Can Bozdoğan ve Alikulov'un sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamaması bekleniyor. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Çaykur Rizespor Trabzonspor maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

Muhtemel ilk 11ler! Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçta Trabzonspor galibiyet serisini devam ettirmeye çalışırken Çaykur Rizespor kendi sahasında puan arayacak. Karşılaşma şifreli olarak ekrana gelecek.



Muhtemel ilk 11ler! Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak. İ

Muhtemel ilk 11ler! Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Sowe.



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.

Muhtemel ilk 11ler! Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR REKABETİNDE SON DURUM

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 30'unu Trabzonspor kazanırken Çaykur Rizespor 9 galibiyet elde etti. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçlarda Trabzonspor rakip fileleri 95 kez havalandırırken Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.

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