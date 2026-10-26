MHK'den kritik atama: Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 9'uncu haftasında bugün saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Carlos del Cerro Grande oldu.
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile 3'üncü sıradaki Fenerbahçe, 9'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Dev derbide VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'ye AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Ferhan Kestanlıoğlu eşlik edecek.
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