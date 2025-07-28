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Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Murat Başoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Hakkında kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmasıyla beraber Başoğlu sessizliğini bozarak son halini paylaştı. Peki, Murat Başoğlu kanser mi? İşte tüm ayrıntılar...

Uzun zamandır hiçbir projede de yer almayan Murat Başoğlu, sessiz sakin bir hayat yaşıyordu. Ancak, kısa süre önce sunucu hakkında Onur Akay kanser iddiasında bulundu. 

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 1. Resim

Murat Başoğlu, televizyon projelerinden ve etkinliklerden uzakta köşesine çekilmiş durumdadır. Bodrum’da yaşayan ünlü sunucu, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmadı. Şu anda kanser olduğuna dair iddialarla gündeme gelen Murat Başoğlu, arama motorlarında en çok araştırılan isim oldu. 

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 2. Resim

Murat Başoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü isim Onur Akay, Başoğlu’nun kanser tedavisi gördüğünü iddia etti. Peki, Murat Başoğlu kanser mi? İşte, cevabı...

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 3. Resim

MURAT BAŞOĞLU KANSER Mİ?

Murat Başoğlu kanser olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bu iddialar şu an için asılsızdır.  Başoğlu kanser olduğuna dair çıkan iddialara sessiz kalırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıktı.

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 4. Resim

Murat Başoğlu, uzun bir aranın ardından Instagram’da son halini gösteren fotoğrafları paylaştı. Ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 5. Resim

Sunucu hakkında son olarak Onur Akay, kanser iddiasında bulundu. Akay'ın açıklamaları gündem olurken, Murat Başaran'ın bu iddialara kısa süre içinde cevap vermesi bekleniyor.

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 6. Resim

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 28 Mayıs 1968’de İzmir’de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşında olan Başaoğlu; Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş insanıdır.  17 yaşında mankenliğe başlayan Başoğlu, 10 yıl podyumlarda çalıştıkta sonra 1996’da Şebnem Dönmez ile sunduğu Sabah Şekerleri programıyla tanınırlığını arttırdı.

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 7. Resim

Oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlayan Başaran, Görevimiz Tehlike (1997), Benzemez Kimse Sana (2012-2013-2015) ve Bir Fikrin mi Var? (2013) gibi yapımlarda rol adlı. Çilek Kokusu (2015), Patron Mutlu Son İstiyor (2014) ve Behzat Ç. gibi dizi ve fimlerde boy gösterdi.

Murat Başoğlu kanser mi? Son hali görenleri şoke etti - 8. Resim

2003 yılında Biyer Reklam Ajansı’nı kurdu. Tulipan markasıyla tasarım ürünleri ticareti yaptı. 2003’te Hande Bermek ile evlenen Başoğlu’nun Can isminde bir oğlu vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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