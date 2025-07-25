Musa Sarıaslan kimdir? Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı MHP’li Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti. Sarıaslan'ın acı haberi sevenlerini ve parti camiasını üzerken Musa Sarıaslan kimdir, siyasi kariyeri gündeme geliyor.
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı MHP’li Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda yaşandığı kaydedildi.
MUSA SARIASLAN KİMDİR?
Musa Sarıaslan, 1972 yılında Yozgat Yenifakılı'da doğdu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı olarak aday olan Sarıaslan, yüzde 47,25 oyla belediye başkanı seçildi.
YENİFAKILI BELEDİYE BAŞKANI MUSA SARIASLAN NEDEN ÖLDÜ?
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre 7enifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Araç takla atarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Sarıaslan hayatını kaybederken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
MUSA SARIASLAN HANGİ PARTİDEN?
Musa Sarıaslan, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı olarak seçildi.