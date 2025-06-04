Mustafa Ayyorkun neden öldü, kimdir? Milli bisikletçi hayatını kaybetti

Spor Toto Bisiklet Takımı'nın 21 yaşındaki milli sporcusu Mustafa Ayyorkun, hayatını kaybetti. Türk bisiklet camiasını yasa boğan olay sonrası Mustafa Ayyorkun ölüm nedeni ve bisiklet kariyeri merak ediliyor.

Türk bisikletinin yükselen yıldızları arasında görülen Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınlarken Türkiye Bisiklet Federasyonu Mustafa Ayyorkun ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı.

MUSTAFA AYYORKUN NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs 2025 tarihinde İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran (Azarbaijan) yarışının 5. etabında yaşadığı bir kaza sonucu ağır yaralandı.

Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan genç sporcu, boynunda çatlak tespit edilmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 3 Haziran 2025 gecesi hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, kazanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu ile koordineli bir şekilde süreci takip etti.

MUSTAFA AYYORKUN KİMDİR?

Mustafa Ayyorkun, 7 Ocak 2004 tarihinde doğdu. Türk bisikletinin gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Spor Toto Bisiklet Takımı’nda yarışıyordu.

MUSTAFA AYYORKUN KAÇ YAŞINDA?

7 Ocak 2004 doğumlu genç sporcu 21 yaşında hayatını kaybetti.