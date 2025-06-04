Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mustafa Ayyorkun neden öldü, kimdir? Milli bisikletçi hayatını kaybetti

Mustafa Ayyorkun neden öldü, kimdir? Milli bisikletçi hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mustafa Ayyorkun neden öldü, kimdir? Milli bisikletçi hayatını kaybetti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spor Toto Bisiklet Takımı'nın 21 yaşındaki milli sporcusu Mustafa Ayyorkun, hayatını kaybetti. Türk bisiklet camiasını yasa boğan olay sonrası Mustafa Ayyorkun ölüm nedeni ve bisiklet kariyeri merak ediliyor.

Türk bisikletinin yükselen yıldızları arasında görülen Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınlarken Türkiye Bisiklet Federasyonu Mustafa Ayyorkun ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı. 

MUSTAFA AYYORKUN NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs 2025 tarihinde İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran (Azarbaijan) yarışının 5. etabında yaşadığı bir kaza sonucu ağır yaralandı.

Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan genç sporcu, boynunda çatlak tespit edilmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 3 Haziran 2025 gecesi hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, kazanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu ile koordineli bir şekilde süreci takip etti.

MUSTAFA AYYORKUN KİMDİR?

Mustafa Ayyorkun, 7 Ocak 2004 tarihinde doğdu. Türk bisikletinin gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Spor Toto Bisiklet Takımı’nda yarışıyordu.

MUSTAFA AYYORKUN KAÇ YAŞINDA?

7 Ocak 2004 doğumlu genç sporcu 21 yaşında hayatını kaybetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Marmaray kavgasındaki "mavi gömlekli genç" isyan etti: 'Kafanı koparacağız' diyorlar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesi - HaberlerYKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? AYT, TYT, YDT sınav giriş belgesiSık öfkeleniyor musunuz? Tansiyon hastası olabilirsiniz! - HaberlerSık öfkeleniyor musunuz? Tansiyon hastası olabilirsiniz!Devin Özek kimdir, aslen nereli? Kariyeri ve biyografisi - HaberlerDevin Özek kimdir, aslen nereli? Kariyeri ve biyografisiYKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacı - HaberlerYKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav sayacıDeniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi? - HaberlerDeniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi?Mahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu! - HaberlerMahkumların tahliyesi ne zaman başlayacak? 19 bin 800 kişiye tahliye yolu!
Sonraki Haber Yükleniyor...