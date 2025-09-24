Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mustafa Gültepe kimdir, ne iş yapıyor? TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin hayatı ve kariyeri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin hayatı ve iş dünyasındaki kariyeri merak konusu oldu. Tekstil ve hazır giyim sektöründeki çalışmalarıyla öne çıkan Gültepe, 2022 yılında TİM Başkanlığına seçildi. Peki, Mustafa Gültepe kimdir, ne iş yapıyor?

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR? 

Mustafa Gültepe, 1968 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gültepe, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

Mustafa Gültepe, profesyonel iş hayatına 1992 yılında Taha Tekstil'de başladı. Taha Tekstil bünyesinde yer alan Talu Tekstil'in kuruluşunda görev aldı. Halen Talu Tekstil'in kurucu ortaklığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine devam ediyor.

Mustafa Gültepe, 33 yıllık iş hayatında mesleki kurum ve kuruluşlarda da önemli sorumluluklar üstlendi. 2017-2021 yılları arasında Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

2010 yılında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'na girdi. Nisan 2018'de İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığına, Haziran 2022'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığına seçildi.

Mustafa Gültepe, İHKİB ve TİM'deki görevlerinin yanı sıra DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İGE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk Ticaret Bankası Başkan Vekilliği ve KOSGEB İcra Komitesi Üyeliğini de yürütüyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Gültepe, iyi derecede İngilizce biliyor.

