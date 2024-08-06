TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den ilginç karpuz benzetmesi! Dolar, kaç TL olmalı?

Dövizdeki stabil görünümden şikayetçi olan ihracatçılardan ilginç bir çıkış daha geldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de en ucuz şeyin dolar olduğunu savunarak, “Karpuzdan da ucuz. 33 ila 37 arasında bir fark yok. Yap 37 lira” şeklinde konuştu.

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Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme süreci devam ederken, sıkı para politikası da kararlılıkla uygulanıyor. Bu süreçte enflasyonda düşüş hedeflenirken; kurlardaki yatay seyir, özellikle ihracatçılar tarafından zaman zaman eleştiri konusu olabiliyor.

DOLAR %14, TÜFE %28 ARTTI

2023 yılını 29,45 TL’den kapatan dolar, bugünkü işlemlerde 33,55 TL’yi test etti. 7 aylık süreçte dolar yaklaşık %14 arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise %28 olarak gerçekleşti.

TL bazında maliyetleri artan ancak döviz bazında gelirleri baskı altında kalan ihracatçılar adına son açıklama, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den geldi.

“ZARAR EDELİM, AMA…”

Enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini ancak bu yapılırken, sanayinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Gültepe, “Bu süreçte biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de ama boyutu önemli. Bu, artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor” dedi.

“33 İLE 37 TL ARASINDA FARK YOK”

Bloomberght’de yer alan habere göre; Türkiye’nin çok pahalı bir ülke olduğunu savunan Gültepe, “Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz. Son 3 ayda hiç artmadı. 33 ila 37 arasında bir fark yok. Yap 37 (lira)” ifadelerini kullandı.