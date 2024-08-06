Çin'den alışveriş furyasına kota! Temu, AliExpress, Amazon... Hepsinde limit 30 Euro'ya düşürüldü, vergi arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün 'Temu' ve 'AliExpress' gibi online platformlar aracılığıyla Çin'den yapılan alışverişlerle ilgili 'Gerekli kararları aldık, yakında göreceksiniz" demişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yurtdışı sitelerden sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ila yüzde 100 oranında artış yapıldı. Alışveriş limiti ise 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirildi.

'AliExpress' furyasının ardından son dönemde 'Temu'nun da Türkiye'de oldukça popüler hale gelmesi Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Ömer Bolat, dün yaptığı açıklamada Çin'deki online platformlarından yapılan alışverişler için adımlar atılacağını belirtmiş, "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bolat'ın açıklamasından kısa süre sonra önemli bir adım atıldı. Online platformlar aracılığıyla Çin'den ucuza alınan ürünlere dair Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ila yüzde 100 oranında artış yapıldı.

ALIŞVERİŞ LİMİTİNE KOTA

Öte yandan yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

AB ÜLKELERİNDEN YÜZDE 30, DİĞERLERİNDEN YÜZDE 60

Karara göre; posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Daha önceki düzenlemede AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse vergi yüzde 30'du. Böylece vergilerde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında değişiklik yapılmış oldu.

ALIŞVERİŞ 30 EURO'YU AŞARSA NE OLUR?

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 Euro'yu aşan 1500 Euro'yu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor.

Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Çin'den ürün sipariş edildiği varsayılırsa, 100 liralık ürünün gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20 (bazı ürünler muaf tutuluyor), gümrük sunum ücreti 22 lira, Damga Pulu Vergisi 2.2 lira olarak çıkıyor. Nihai olarak ürünün ücretsiz kargoyla elinize ulaşması 216.2 liraya yükseliyor.