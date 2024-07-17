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Mustafa Sarıgül’ün Emir ve Ömer adında 2 oğlu var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mustafa Sarıgül’ün Emir ve Ömer adında 2 oğlu var
Chp, Milletvekili, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Kasım 1956 yılında Erzincan'da doğan siyasetçi Sarıgül'ün özel hayatı gündemde yer alırken oğlu var mı, kaç tane merak edilmişti. 14 Mayıs 2023 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekilliği yapan Sarıgül, Aylin Kotil ile 2008 senesinde boşandı.

1999 ile 2014 aralığında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimlerde CHP listelerinden girdiği Erzincan'da ilk sıradan milletvekili seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OĞLU VAR MI, KİM?

Sarıgül'ün Emir ve Ömer adından 2 oğlu var. 1980 senesinde öldürülen Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızı olan Gülsüm Hülya Köksaloğlu ile evliliğinden Emir adında oğlu 1981 yılında dünyaya geldi.

Eşi ile 1985 senesinde vefat edince 8 sene sonra 1993 yılında Aylin Kotil ile evlenmişti. Evliliğinden 1993 yılında Ömer adında oğlu olurken çift 2008 senesinde yollarını ayırdı.

Mustafa Sarıgül’ün Emir ve Ömer adında 2 oğlu var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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