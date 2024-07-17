Mustafa Sarıgül’ün Emir ve Ömer adında 2 oğlu var

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme:

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15 Kasım 1956 yılında Erzincan'da doğan siyasetçi Sarıgül'ün özel hayatı gündemde yer alırken oğlu var mı, kaç tane merak edilmişti. 14 Mayıs 2023 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekilliği yapan Sarıgül, Aylin Kotil ile 2008 senesinde boşandı.