Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi

İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile nikah masasına oturdu. Çelikkol’un romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, Natali Yarcan’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

NATALİ YARCAN KİMDİR?

Natali Yarcan, İstanbul’da doğdu. İstanbullu olan Yarcan'ın annesi Şake Yarcan, babası ise Adom Yarcan’dır. Rum ve Ermeni kökenli bir aileden gelmektedir.

Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünde adım atan Yarcan, yüksek lisansını Amerika’da Virginia Marymount Üniversitesi’nde pazarlama üzerine tamamladı.

İş hayatına kimya sektöründe başlayan Yarcan, ilerleyen yıllarda ilgi alanlarını gastronomi ve yayıncılık üzerine yöneldi. Mutfak kültürüne olan ilgisi ve medya alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken isim, özellikle yazdığı kitaplar ve programlarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLENDİ Mİ, EŞİ KİM?

