Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi

Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile evlendiğini sosyal medyadan duyurdu. Paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Natali Yarcan aslen nereli olduğu, hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile nikah masasına oturdu. Çelikkol’un romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, Natali Yarcan’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

NATALİ YARCAN KİMDİR?

Natali Yarcan, İstanbul’da doğdu. İstanbullu olan Yarcan'ın annesi Şake Yarcan, babası ise Adom Yarcan’dır. Rum ve Ermeni kökenli bir aileden gelmektedir.

Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünde adım atan Yarcan, yüksek lisansını Amerika’da Virginia Marymount Üniversitesi’nde pazarlama üzerine tamamladı. 

İş hayatına kimya sektöründe başlayan Yarcan, ilerleyen yıllarda ilgi alanlarını gastronomi ve yayıncılık üzerine yöneldi. Mutfak kültürüne olan ilgisi ve medya alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken isim, özellikle yazdığı kitaplar ve programlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. 

Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi - 1. Resim

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLENDİ Mİ, EŞİ KİM?

İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile nikah masasına oturdu. Çelikkol, evliliklerini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızıldeniz'de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı? - HaberlerAnkara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerBoluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak!2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler! - Haberler2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler!İsmail Hacıoğlu kimdir? Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterini canlandırıyor - Haberlerİsmail Hacıoğlu kimdir? Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterini canlandırıyorGalatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım - HaberlerGalatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayımMarsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - HaberlerMarsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...