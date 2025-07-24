Ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul Bakırköy’deki evinde cansız bedeniyle bulundu. Savcılık ölümü “şüpheli” olarak değerlendirirken Nazlı Sarp kesin ölüm nedeni kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Türkiye’nin tanınmış ekonomistlerinden Nazlı Sarp, 23 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki evinde ölü bulundu, bu beklenmedik haber ölüm nedeni konusunu gündeme getirdi. Nazlı Sarp kimdir, neden öldü merak edildi.

NAZLI SARP NEDEN ÖLDÜ?

Nazlı Sarp’ın 23 Temmuz 2025’te İstanbul’daki evinde cansız bedeni bulundu. Ekol TV'nin haberine göre, Sarp’tan 2-3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bakırköy’deki eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Sarp’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölüm nedeninin bulunması için araştırmalar devam ediyor. Olay yerine gelen savcı Sarp'ın ölümünü "şüpheli" olarak değerlendirdiği öğrenildi.

NAZLI SARP KİMDİR?

1998-2012 yılları arasında Akbank ve HSBC’de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında önemli görevlerde yer aldı. Tahsis, finansal analiz ve ticari portföy birimlerinde orta düzey yönetici olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren yönetim danışmanlığına geçiş yaptı ve altyapı ve yenilebilir enerji projelerinde danışmanlık hizmeti verdi.

Dünya Gazetesi ve Para & Borsa dergisinde köşe yazıları kaleme aldı.