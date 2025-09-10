NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? NBA 2025-2026 sezonu takvimi belli oldu!
NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman belli oldu! 2025-2026 NBA sezonu için ise geri sayımı başladı. Bu sezonun açılış maçları Ekim ayında başlarken kıyasıya rekabetli bir sezon için basketbolseverler meraklı bekleyişi sürdürüyor.
NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman netleşti! İlk maçlar Ekim ayının sonunda gerçekleşecekken, yeni sezon öncesi maç takvimi de paylaşıldı. Sezon öncesi yapılacak Knicks - 76ers maçı ile basketbol maratonu start alacak!
NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 NBA sezonu 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlıyor! Sezonun ilk maçları Thunder - Rockets ile Lakers - Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30’da, Lakers - Warriors karşılaşması ise 05:00’te ekranlarda olacak.
2025 NBA SEZON ÖNCESİ MAÇ TAKVİMİ
2 Ekim 2025 19:00 Knicks - 76ers
4 Ekim 2025 05:00 Lakers - Suns
4 Ekim 2025 18:00 Heat - Magic
5 Ekim 2025 03:00 Hornets - Timberwolves
5 Ekim 2025 04:00 Nuggets - Timberwolves
6 Ekim 2025 00:00 Thunder - Warriors
6 Ekim 2025 02:30 Lakers - Bucks
7 Ekim 2025 03:00 Grizzlies - Detroit Pistons
7 Ekim 2025 03:00 Thunder - Rockets
7 Ekim 2025 03:30 Mavericks - Yoke
7 Ekim 2025 05:00 Raptors - Nuggets
8 Ekim 2025 02:00 Cavaliers - Timberwolves
8 Ekim 2025 03:00 Bulls - Pacers
9 Ekim 2025 02:30 Rockets - Heat
9 Ekim 2025 03:00 Spurs - Jazz
11 Ekim 2025 02:00 Raptors - 76ers
11 Ekim 2025 02:00 Celtics - Magic
11 Ekim 2025 03:00 Spurs - Trail Blazers
11 Ekim 2025 05:00 Jazz - Kings
12 Ekim 2025 02:00 Pacers - Grizzlies
12 Ekim 2025 03:00 Thunder - Hawks
12 Ekim 2025 03:30 Mavericks - Suns
12 Ekim 2025 14:00 Hornets - Nets
12 Ekim 2025 Wizards - Magic
13 Ekim 2025 01:00 Raptors - Heat
13 Ekim 2025 02:00 Bucks - Cavaliers
13 Ekim 2025 04:30 Lakers - Warriors
13 Ekim 2025 04:30 Nuggets - Clippers
14 Ekim 2025 01:00 Hawks - Pacers
14 Ekim 2025 02:00 Heat - Spurs
NBA 2025-2026 SEZON TAKVİMİ
29 Eylül 2025: NBA Eğitim Kampları açılıyor ve kalan 25 takım için Medya Günleri başlıyor
2 Ekim 2025: Sezon Öncesi NBA Abu Dabi Maçları - Knicks - 76ers (Etihad Arena, Abu Dabi)
3 Ekim 2025: Sezon Öncesi Melbourne Serisi - Pelicans - NBL takımları (Melbourne Park, Avustralya)
4 Ekim 2025: Sezon Öncesi NBA Abu Dabi Maçları - Knicks - 76ers (Etihad Arena, Abu Dabi)
5 Ekim 2025: Sezon Öncesi Melbourne Serisi - Pelicans - NBL takımları (Melbourne Park, Avustralya)
6 Ekim 2025: Sezon Öncesi NBA Kanada Serisi - Nuggets - Raptors (Rogers Arena, Vancouver)
10 Ekim 2025: Sezon Öncesi NBA Çin Maçları - Nets - Suns (Venetian Arena, Makao)
12 Ekim 2025: Sezon Öncesi NBA Çin Maçları - Nets - Suns (Venetian Arena, Makao)
17 Ekim 2025: NBA Sezon Öncesi sona eriyor
20 Ekim 2025: NBA Açılış Günü kadroları belirleniyor (00:00 TSİ)
21 Ekim 2025: Normal Sezon Başlangıcı - Açılış Gecesi: Rockets - Thunder 02:30 TSİ 22 Ekim | Warriors - Lakers 05:00 TSİ 22 Ekim (NBC ve Peacock)
31 Ekim 2025: Emirates NBA Kupası 2025 - Grup Oyunları başlıyor (Prime)
1 Kasım 2025: NBA Mexico City Maçı - Detroit Pistons - Dallas Mavericks (Arena CDMX, Mexico City)
28 Kasım 2025: Emirates NBA Kupası 2025 - Grup Oyunları sona eriyor
9-10 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası 2025 - Eleme Turları (Çeyrek Finaller, Prime)
13 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası 2025 - Yarı Finaller (Las Vegas, NV, Prime)
16 Aralık 2025: Emirates NBA Kupası 2025 - Şampiyonluk (Las Vegas, NV, Prime)
25 Aralık 2025: Noel Günü Maçları - Cavs - Knicks 19:00 TSİ | Spurs - Thunder 21:30 TSİ | Mavs - Warriors 00:00 TSİ 26 Aralık | Rockets - Lakers 03:00 TSİ 26 Aralık | Wolves - Nuggets 05:30 TSİ 26 Aralık (ABC ve ESPN)