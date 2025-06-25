New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı mı geliyor? Zohran Mamdani kimdir?

New York'un Demokrat Parti belediye başkanlığı için ön seçimlerini kazanmaya yaklaşan Zohran Mamdani, 4 Kasım 2025'teki seçimde galip gelirse şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak. Filistin destekçisi politikalarıyla dikkat çeken Zohran Mamdani kimdir ve kökeni merak ediliyor.

New York’ta Demokrat Parti’nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde Zohran Mamdani’nin muhtemel adaylığı konuşuluyor. Güney Asya kökenli Müslüman bir siyasetçi olarak adından söz ettiren Mamdani, Filistin’e verdiği destekle anılırken aday olması halinde 4 Kasım’daki seçimde Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa’yı geride bırakmayı hedefliyor.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI MI GELİYOR?

Zohran Mamdani, 24 Haziran'da yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde, eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya karşı yüzde 43'e karşı yüzde 36 oranında önde götürüyor.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından New York’un ilk Müslüman, ilk Asya kökenli ve milenyum kuşağından ilk belediye başkan adayı unvanlarını taşıyacak.

Mamdani’nin kampanyası, Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi önde gelen progresif isimlerin desteğiyle güç kazandı.

Ücretsiz toplu taşıma, kira kontrolü ve yüksek gelirli bireylerden daha fazla vergi alınması gibi vaatleri, özellikle genç seçmenler arasında yankı buldu.

Filistin yanlısı duruşu ve İsrail’e yönelik eleştirileri ise dikkat çekiyor.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

18 Ekim 1991 doğumlu Zohran Kwame Mamdani, Uganda’nın başkenti Kampala’da Hint kökenli bir Müslüman ailede dünyaya geldi.

Yedi yaşında ailesiyle New York’a taşınan Mamdani, 2018’de ABD vatandaşı oldu ve siyasete atılmadan önce düşük gelirli kiracılara konut danışmanlığı yaptı.

Demokratik sosyalist kimliğiyle tanınan Mamdani, 2020’de New York Eyalet Meclisi’ne seçildi. Queens’in 36. bölgesini temsil ediyor.

Mamdani’nin ailesi de dikkat çekiyor. Annesi Mira Nair, ödüllü bir film yönetmeni, babası Mahmood Mamdani ise Columbia Üniversitesi’nde antropoloji profesörü.

2025’te Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.

Siyasi kariyerinde, toplu taşıma reformları, uygun fiyatlı konut ve çevresel adalet gibi konuları önceliklendiren Mamdani, New York’un sosyal sorunlarına köklü çözümler sunmayı hedefliyor.

ZOHRAN MAMDANİ NERELİ, KÖKENİ NE?

Zohran Mamdani, Uganda’nın Kampala şehrinde, Gujarati Şii Müslüman kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Babası Hint-Ugandalı akademisyen Mahmood Mamdani, annesi ise Pencap Hindu kökenli Hint-Amerikalı film yapımcısı Mira Nair’dir.

Ailesiyle önce Güney Afrika Cape Town şehrine taşındı. Ardından yedi yaşında New York’a taşınan Mamdani, çok kültürlü bir ortamda büyüdü.

ZOHRAN MAMDANİ SİYASİ KİMLİĞİ

Demokrat sosyalist kimliğiyle tanınan Mamdani, ücretsiz toplu taşıma, kira kontrolü ve yüksek gelirli kesimden daha fazla vergi alınmasını savunuyor. Ayrıca Filistin destekçisi duruşu ve BDS hareketine verdiği destekle biliniyor.