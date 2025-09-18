Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Newcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 2025-2026 sezonu grup aşaması maçları an itibarıyla başlıyor. Newcastle United, sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Dev mücadele için geri sayım başlarken, "Newcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Newcastle United-Barcelona karşılaşması nefesleri kesecek. Ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmanın canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Mücadele öncesinde, “Newcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir?” sorularına cevap aranıyor.

NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kritik maçlarından biri olan Newcastle United-Barcelona mücadelesi 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı oynanacak. Zorlu mücadelede ilk düdük saat 22.00’de çalacak.

NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDEN İZLENİR?

St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Barcelona maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor platformunda yayınlanan maçları izleyebilmek için aylık 99 lira abonelik ücreti ödenmesi gerekiyor.

NEWCASTLE-BARCELONA MAÇINDA İLK 11'LER

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga.

Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, F. de Jong, Pedri, Raphinha, Fermin Lopez, Rashford, Lewandowski.

Galatasaray'ın rakibi Monaco, Belçika'da paramparça oldu: Maçta gol yağmuruAvrupa’dan İsrail'e şok! Liman işçileri silah sevkiyatını engellendi...
