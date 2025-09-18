Newcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 2025-2026 sezonu grup aşaması maçları an itibarıyla başlıyor. Newcastle United, sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Dev mücadele için geri sayım başlarken, "Newcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.
NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kritik maçlarından biri olan Newcastle United-Barcelona mücadelesi 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı oynanacak. Zorlu mücadelede ilk düdük saat 22.00’de çalacak.
NEWCASTLE UNITED-BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDEN İZLENİR?
St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Barcelona maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor platformunda yayınlanan maçları izleyebilmek için aylık 99 lira abonelik ücreti ödenmesi gerekiyor.
NEWCASTLE-BARCELONA MAÇINDA İLK 11'LER
Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga.
Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, F. de Jong, Pedri, Raphinha, Fermin Lopez, Rashford, Lewandowski.