Next Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımları

Next Sosyal, TEKNOFEST girişimcileri ve Baykar Teknoloji liderliğinde geliştirilen, reklamsız ve açık kaynaklı bir sosyal medya uygulaması. “T3 SSO” altyapısı ile kullanıcıların güvenli ve sade bir deneyim yaşaması hedefleniyor. Uygulamayı indirme ve hesap oluşturma adımları, kullanıcı rehberi olarak öne çıkıyor. Peki, Next Sosyal nasıl indirilir?

NEXT SOSYAL NASIL İNDİRİLİR?

Next Sosyal’i cihazınıza yüklemek oldukça basit. Hem Android (Google Play Store) hem iOS (App Store) mağazalarında “Next Sosyal” aramasıyla kolayca bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. Web kullanıcıları için de tarayıcı üzerinden erişim imkanı sunuluyor.

Uygulama, Temmuz 2025’te beta sürümünden itibaren yayınlanmaya başladığında, kısa sürede 500 bin kullanıcıyı aşarak dikkat çekmiş durumda.

NEXT SOSYAL HESAP OLUŞTURMA ADIMLARI

Uygulama cihazınıza yüklendikten sonra ya da web sitesi açıldıktan sonra “Giriş Yap” seçeneğiyle üyelik işlemlerine geçebilirsiniz.

Bu aşamada “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçmeniz gerekiyor. Ardından “T3 SSO ile Devam Et” butonuna tıklayarak hesabınızı oluşturun.

NEXT SOSYAL TEKNOFEST NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Uygulamaya giriş yapmak için yine “Giriş Yap” seçeneğini kullanmanız yeterli. Önce TEKNOFEST Sosyal sunucusu seçilmesi gerekiyor. Ardından “T3 SSO ile Devam Et” tuşuna tıklayarak kayıt sırasında oluşturduğunuz kullanıcı bilgileriyle giriş yapılabilir.

Giriş tamamlandığında, kullanıcılar metin, görsel, video ve anket gibi içerikleri paylaşabilir, beğenebilir, yorum yapabilir ve içerik akışını kronolojik olarak takip edebilirler. Platformun reklam ve algoritma odaklı olmayan yapısı, kullanıcı deneyimini sadeleştiriyor.

NEXT SOSYAL ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. Next Sosyal tamamen ücretsizdir. Uygulama indirme, hesap açma ve içerik paylaşma gibi tüm temel işlevler ücret talep edilmeden sunulmaktadır.