Nezih Barut kimdir, ne iş yapar, serveti ne kadar? Ali Koç'un listesinde sürpriz isim!

Son dakika Fenerbahçe haberleri yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'de seçimlere az zaman kala adaylar ve listeleri dikkat çekiyor. Son olarak Ali Koç'un listesine Nezih Barut girdi. Fenerbahçe'den konu ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Nezih Barut internette şu sıralar en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Nezih Barut kimdir, ne iş yapar, serveti ne kadar? İşte ayrıntılar..

NEZİH BARUT ALİ KOÇ'UN LİSTESİNE GİRDİ

Konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15/10/2024 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan yönetim kurulu üye seçimi kararı çerçevesinde yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında aşağıdaki görev dağılımının yapılmasına;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Yıldırım KOÇ'un,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nezih BARUT'un,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Nevres Erol BİLECİK, Fethi PEKİN, Sait Ergun ÖZEN, Mehmet Salih DERELİ, Esin GÜRAL ARGAT, Muhittin İlker DİNÇAY, Mustafa Kemal DANABAŞ, Hamdi AKIN, Can GEBETAŞ, Alaattin Yavuz GÜNEŞ, Barış GÖKTÜRK, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şenol ŞANKAYA'nın seçilmelerine,

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Yıldırım KOÇ, Sn. Nezih BARUT, Sn. Nevres Erol BİLECİK ve Sn. Fethi PEKİN'den herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NEZİH BARUT KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Nezih Barut 1952 doğumludur. Türkiye'nin önce gelen iş adamlarındandır ve 72 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1976 yılında mezun olan Nezih Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası’nda 1976 yılında aktif iş hayatına başladı. 1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi.

Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, Istanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır.

NEZİH BARUT EVLİ Mİ?

Nezih Barut evlidir. Bir oğlu vardır.

NEZİH BARUT'UN SERVETİ NE KADAR?

Nezih Barut Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer alır. Tahmini serveti 570 milyon dolardır.