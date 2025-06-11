Nihal Candan öldü mü? Nihal Candan'ın sağlık durumu nasıl?

Bir zamanlar şatafatlı hayatıyla gündemde düşmeyen Nihal Candan, son olarak “Dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanmış, ardından mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan ve aşırı kilo kaybı yaşayan fenomen Nihal Candan'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiası üzerine bir süre tutuklu kalmış, ardından mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cezaevinde kaldığı sürede yeme bozukluğu nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan'dan iğne ipliğe döndü.

29 yaşındaki Nihal Candan'ın sağlık durumu şu sıralar gündemden düşmeyen konular arasındadır. Özellikle Nihal Candan öldü mü? sorusu en çok aratılan başlıklardan biri oldu.

NİHAL CANDAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yoğun bakım görüntüleriyle yürekleri ağza getiren Nihal Candan TGRT'e habere bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Candan; ''Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım şu an daha iyiyim." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın ailesi ise kızlarının iki kez kalbinin durduğunu bilgisini paylaştı.

Nihal Candan son olarak 'Sağlığıma kavuşmak dışında bir dileğim yok şu an' açıklamasını yaptı.

NİHAL CANDAN ÖLDÜ MÜ?

Kalbinin iki kez durduğu söylenen Nihal Candan ölmemiştir.

29 kiloya kadar düşen ve yoğun bakım görüntüleriyle korkutan Nihal Candan'ın hayranları bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.