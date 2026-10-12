Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı? Nihat Ziyalan'ın özgeçmişi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllardır Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan usta sanatçı, kötü adam karakterleriyle tanınıyordu. Peki, Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı?

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"Kötü adam" rolleri ve karakteristik oyunculuğuyla hafızalara kazınan usta sanatçı Nihat Ziyalan'ın Sidney'de hayatını kaybettiği öğrenildi.. Yıllar boyunca şiir, öykü ve roman türlerinde çok sayıda eser veren sanatçı, 1980'de Avustralya'ya yerleşmişti.

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

Türk şair ve oyuncu Nihat Ziyalan 26 Şubat 1936, Adana'da dünyaya geldi. Edebiyata şiirle başladı; şirin yanı sıra roman ve öykü türünde eserler verdi. 1970’li yılların ortalarına kadar 60 kadar Yeşilçam filminde, genellikle "kötü adam" rollerinde yer aldı. 1980'den itibaren yaşamını Avustralya'da sürdürdü. Ortaokulu Tebebağ’da tamamladı; ardından İzmir Hava Astsubay Okulunda eğitim gördü. Bir süre Erkek Lisesinde okudu.

Lisedeyken Sait Faik, Kerime Nadir ve Orhan Veli'nin eserlerini okuyarak şiir yazmaya başladı. 1953'te Dumlupınar denizaltısının batması üzerine yazdığı şiir, yayımlanan ilk şiiri oldu. Adana'nın yerel gazetesi Bugün'de yayımlanan bu ilk şiirden sonra şiirlerini Adana'da çıkan Salkım dergisinde yayımlamayı sürdürdü. Bu yıllarda Özdemir İnce ile tanıştı. Okul yıllarında arkadaş olduğu Yılmaz Güney ve Özdemir İnce ile birlikte "üç silahşörler olarak anılacakları bir üçlü oluşturdular.

Ziyalan, şiirlerini Ankara'da çıkan Pazar Postası dergisinin Sanat-Edebiyat köşesinde yayınlayan şairlerin meydana getirdiği ve ilk defa 1956'da "İkinci Yeni" olarak nitelenen şiir hareketinin bir parçası oldu. Şiirleri, öyküleri ve değişik konulardaki yazıları sırasıyla Yeditepe, Pazar Postası, Öküz, Adam Öykü ve Papirüs dergilerinde yayımlandı.

Askerliğini yaptıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na çırak oyuncu olarak girdi. Şehir Tiyatrosu'nun kapanmasından sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1963 yılında ilk şiir kitabı olan "Asık Yüzlünün Biri" yayımlandı.

1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gidip sinema filmlerinde rol almaya başladı. Rol aldığı ilk film, Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği At Hırsızı Banuş adlı filmdir. Yaklaşık 150 Yeşilçam filminde, genellikle "kötü adam" rollerini canlandırdı.Türkan Şoray’ın yönetip, başrolünü oynadığı Azap filmi, rol aldığı son film idi.

Adana’daki çocukluğundan Avustralya’ya uzanan hayatından manzaralar sunan şiirler kitapları yayımladı. 2009’da 1. Çukurova Ödülü’ne değer görüldü.



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