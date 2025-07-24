NOKIA geri dönüyor mu?

Nokia, akıllı telefon pazarına geri dönüş için sinyalleri verdi. Resmi Reddit hesabından yapılan ve hızla silinen bir paylaşım sonrası NOKIA geri dönüp dönmeyeceği merak edildi.

Finlandiya merkezli teknoloji devi Nokia, akıllı telefon pazarına geri dönüş sinyalleriyle teknoloji dünyasını heyecanlandırıyor.

NOKİA GERİ DÖNÜYOR MU?

Nokia’nın akıllı telefon pazarına geri dönüş sinyali, 22 Temmuz 2025’te resmi Reddit hesabından yapılan bir paylaşım ile gün yüzüne çıktı. Paylaşımda, büyük ölçekli mobil cihaz üreticilerine iş birliği çağrısı yapılarak Nokia markalı telefonların üretim, pazarlama ve satış süreçlerinde yeni ortaklar arandığı belirtildi. Ancak bu paylaşımın kısa sürede silindi.

NOKIA AKILLI TELEFON MU ÇIKARACAK?

Nokia, 1998-2012 yılları arasında dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi konumundaydı. Ancak Apple ve Samsung’un akıllı telefon devrimine ayak uyduramaması, Symbian işletim sisteminin yetersiz kalması ve 2011’deki Microsoft ortaklığı, şirketin pazar liderliğini kaybetmesine neden oldu.

2014’te mobil bölümünü Microsoft’a satan Nokia, 2016’da HMD Global ile lisans anlaşması yaparak Android tabanlı telefonlarla piyasaya geri dönmüştü.

HMD döneminde Nokia 6, Nokia 3 ve efsanevi Nokia 3310’un yeniden tasarlanmış versiyonu gibi cihazlar piyasaya sürüldü ancak bu telefonlar dayanıklılıklarıyla övgü alsa da yazılım ve donanım rekabetinde Apple ve Samsung’un gerisinde kaldı.

Nokia’nın yeni bir ortakla daha yenilikçi ve rekabetçi cihazlar üretmeyi hedeflediği, özellikle Hindistan ve Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda güçlü bir dönüş yapmayı planladığı belirtiliyor.