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O ülke Euro'ya geçmeye hazırlanıyor: Hedef tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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O ülke Euro&#039;ya geçmeye hazırlanıyor: Hedef tarih belli oldu
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Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, 2026’da Euro’ya geçmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye ile olan ticari ilişkilere etkisi konuşuluyor.

Bulgaristan, resmi para birimi olarak Euro’ya geçmeye hazırlanıyor.

IMF Direktörü Kristalina Georgieva, ülkenin ekonomik göstergelerdeki başarısını överek bu hedefin ulaşılabilir olduğunu belirtti. 

BULGARİSTAN EURO'YA GEÇİYOR

Bulgaristan, uzun süredir hedeflediği Euro Bölgesi’ne katılım için kararlı adımlar atıyor. 2026, ülkenin resmi para birimi olarak levadan Euro’ya geçiş için belirlenen hedef yıl olarak öne çıktı. 

O ülke Euro'ya geçmeye hazırlanıyor: Hedef tarih belli oldu - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in enflasyonun Nisan 2025 itibarıyla yıllık ortalama yüzde 2,7’ye gerilediğini ve Euro’ya geçiş için temel kriterlerden birinin karşılandığını açıkladığını yazdı.

IMF Direktörü Kristalina Georgieva, Bulgaristan’ın ekonomik disiplinle bu hedefe yaklaştığını ve geçişin ülkeye yatırım cazibesi kazandıracağını vurguladı.

O ülke Euro'ya geçmeye hazırlanıyor: Hedef tarih belli oldu - 2. Resim

TARİH BELLİ OLDU

Bulgaristan, Euro’ya geçiş için 2026’yı resmi hedef olarak belirledi. Georgieva, bu tarihin gerçekçi olduğunu ve ülkenin yıl sonuna kadar gerekli ekonomik göstergeleri karşılayabileceğini ifade etti.

O ülke Euro'ya geçmeye hazırlanıyor: Hedef tarih belli oldu - 3. Resim

Hükümet, Euro'ya geçişin ekonomik istikrarı artırdığını ve yabancı yatırımcıların artacağını ve enflasyonla etkili mücadelenin olacağını söylüyor. 

Türkiye'nin sınır komşusu olan Bulgaristan'la yapılan ticaretin büyük bölümü nakit dövizle yapılıyor. Euro'ya geçilmesiyle aradaki ticaretin etkileri üzerine konuşuluyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Net bir tarih verilmese de ancak hedef tarih 1 Ocak 2026 olarak verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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