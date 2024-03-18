Öğrenciye zekat verilir mi? Öğrenciye zengin olsa bile zekat düşer mi?

Öğrenciye zekat düşer mi, verilir mi? | Zekatını öğrencilere vermek isteyen birçok vatandaş, öğrenciye zekat verilir mi, maddi durumu iyi olsa bile öğrenciye zekat düşer mi düşmez mi merak ediyor. Vatandaşlar üniversite öğrencisine zekat verilir mi araştırıyor. Dinimiz İslam’a gelen öğrencilere zekat verilebilme durumu ile ilgili sualler ve cevaplar yazımızda yer almaktadır. Peki, ihtiyaç sahibi öğrencilere zekat verilir mi? İşte detaylar…

Öğrenciye zekat verilir mi? Öğrencilere zekat vermeye niyetlenen vatandaşlar üniversite öğrencilerine zekat verilir mi araştırıyor. Peki, ihtiyaç sahibi öğrencilere zekat verilir mi? İşte bilgiler!

ÖĞRENCİYE ZEKAT VERİLİR Mİ?

Dinimiz İslam’da yer alan bilgilere göre din ilmini öğrenen ve öğreten öğrencilere zekat verilmesi caizdir.

Öğrencilere zekat verilebilme konusu birçok duruma bağlıdır. Dinimiz İslam’a gelen sualler ve cevaplar şu şekildedir:

Sual: Tam İlmihal’de, nisaba malik olsalar bile, ilim öğrenen ve öğretenlere zekât vermek efdaldir diyor. Yani bugünkü profesörlere ve üniversite öğrencilerine zengin de olsalar zekât verilir mi denmek isteniyor?

CEVAP: Hayır. Ancak din ilmi tahsil eden ve din ilmi öğretenlere zekât vermek caizdir. Zengine zekât verilmez

Sual: Bir hoca, zengin de olsa her çeşit öğrenciye zekât verilebileceğini söyledi. Zekât fakirin hakkı değil mi? Zengine nasıl verilir? Öğrenci olmanın ayrıcalığı nedir?

CEVAP: Her çeşit öğrenciye zekât verilmez. Müslüman ve fakir olma şartı aranır. Fakir olmayan öğrencilerden biri istisnadır. O da din ilmini öğrenen ve öğretenlerdir. Din kitaplarında şöyle bildiriliyor:

Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar da, zengin olsalar bile, çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekât alabilirler. (Dürr-ül-muhtar)

İbni Abidin hazretleri Dürr-ül-muhtarın bu ifadesini açıklarken buyuruyor ki:

Cami-ul-fetava’da bildirilen hadis-i şerifte, (İlim öğrenmekte olanın kırk yıllık nafakası olsa da, buna zekât vermek caizdir) buyuruldu.

Bir hadis-i şerifte de, şu zenginlerin de zekât alabileceği bildirilmiştir:

Allah yolunda cihad eden, borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan Müslümanlar. (Ebu Davud)