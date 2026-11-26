Öğretmen atamaları branş dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi. 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisine alınacak 15 bin öğretmen adayının branşlara göre kontenjanlarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaydet a- | +A

Milli Eğitim Akademisine yapılacak öğretmen alımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yusuf Tekin, 2026 ve 2027 AGS kapsamında alınacak öğretmen adayı sayısı hakkında bilgi verdi. Tekin, öğretmen adaylarının beklediği branş dağılımının yanı sıra 2027 AGS takvimine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisine alınacak 15 bin öğretmen adayının branşlara göre kontenjanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş dağılımının bu hafta sonu itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Buna göre branş kontenjanlarının 28-29 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinde eğitimlerini sürdüren 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında eğitimlerini tamamlamalarının ardından atanacağını belirtti. Tekin, 2026 AGS kapsamında 15 bin, 2027 AGS kapsamında ise 15 bin öğretmen adayının daha Akademiye alınacağını açıkladı.

Öğretmen atamaları branş dağılımı ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin branş dağılımı için tarih verdi

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2026 AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisine alınacak 15 bin öğretmen adayının branş dağılımı henüz açıklanmadı. Hangi branşa kaç kontenjan ayrılacağı, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala