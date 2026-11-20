Milli Eğitim Bakanlığınca, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden temsilci öğretmenlerin Ankara'da ağırlanacağı; ülke genelinde kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği etkinlikler düzenlenecek. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü'nde hangi etkinlikler düzenlenecek?

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Dünyanın farklı ülkelerinde farklı günler "Öğretmenler Günü" olarak kutlanır. Örneğin pek çok ülkede 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kabul edilir. Türkiye'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de "Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni" ünvanını aldığı 24 Kasım günü, 1981 yılında Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİK PROGRAMI

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin emeklerini ve toplum hayatındaki değerini görünür kılmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla bir dizi etkinlik planladı.

Bu kapsamda Bakanlığın genel koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kutlamaların yalnızca 24 Kasım ile sınırlı kalmaması, kasım ayı boyunca ve yıl geneline yayılan etkinliklerle sürdürülmesi hedefleniyor.

Öğretmenler Günü ne zaman? MEB Öğretmenler Günü etkinlik programı

ÖĞRETMENLER ANKARA'DA AĞIRLANACAK

tkinlikler kapsamında 81 ilden belirlenen temsilci öğretmenler, 23-24 Kasım'da Ankara'da ağırlanacak. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de temsilci öğretmenlerle bir araya gelecek.

Öğretmenler, 23 Kasım'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tesislerini, Şehit Öğretmenler Anıtı'nı ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nı ziyaret edecek.

Aynı gün Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde akşam yemeğine katılacak öğretmenler, CSO Ada Ankara'da "Bir Öğretmen Bin Yürek" konserini izleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek konserde, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler aynı sahnede buluşacak.

Öğretmenler Günü ne zaman? MEB Öğretmenler Günü etkinlik programı

24 KASIM ANITKABİR ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK

Temsilci öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Öğretmenler, sergi açılışları ve "ÖğretmenİZ" söyleşisinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Öğretmene Saygı Gecesi" programına katılacak. Program kapsamında 150 kişilik ekip tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Kim Var?" adlı etkinliği sahnelenecek.

Programa, 81 ilden temsilci öğretmenlerin yanı sıra şehit öğretmen yakınları, emekli ve depremzede öğretmenler, yurt içi ve yurt dışından davetli eğitimciler ile 3. Maarif Kongresi katılımcılarından oluşan yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Ayrıca "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi ile öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini yansıtan "Öğretmen" temalı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

ÖĞRETMENLER KONGRE VE SÖYLEŞİLERDE BİR ARAYA GELECEK

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 24 Kasım'da 81 ilde "ÖğretmenİZ" söyleşileri düzenlenecek.

Söyleşilerde Bakanlık yöneticileri, kültür ve sanat dünyasından tanınmış isimler ile öğretmenler bir araya gelecek.

Ankara'da 25-27 Kasım'da "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 3. Maarif Kongresi gerçekleştirilecek.

Kongrede eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi öğretmen merkezli ele alınacak, akademik çalışmalar ve eğitim uygulamaları bilimsel bir platformda değerlendirilecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU VE MİLLİ SARAYLAR GEZİSİ DÜZENLENECEK

Öğretmenler Günü Koşusu ve Millî Saraylar gezisi düzenlenecek.

İllerde düzenlenecek kutlama programlarında öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitim paydaşları bir araya gelecek. Bu kapsamda konserler, sergiler, konferanslar, paneller, spor müsabakaları ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek.

Aday öğretmenler için yemin törenleri düzenlenecek, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek. Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle de "Öğretmenlerimizle Tarih ve Kültür Yolculuğu" kapsamında saray, köşk ve kasırlara geziler düzenlenecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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