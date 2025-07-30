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Okan Diköz neden öldü, kaç yaşındaydı? Ölüm sebebi gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Diköz neden öldü, kaç yaşındaydı? Ölüm sebebi gündem oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Okan Diköz, hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu gelişen enfeksiyon gösterildi. Peki, Okan Diköz neden öldü, kaç yaşındaydı?

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Yanık Mahallesi’nde yaşayan ve sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Okan Diköz hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise gündem oldu.

OKAN DİKÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Okan Diköz, yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı ve solunum güçlüğü şikAyetleriyle Sapanca’daki bir hastaneye başvurdu. 

Yapılan tetkiklerde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun ciddi bir enfeksiyona yol açtığı tespit edildi.

Diköz, yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca tedavi gördü, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

Okan Diköz neden öldü, kaç yaşındaydı? Ölüm sebebi gündem oldu - 1. Resim

KEDİ TÜYÜ ÖLDÜRÜR MÜ, AKCİĞERE ZARAR VERİR Mİ?

Uzmanlar, kedi tüyünün solunum yollarına kaçmasının nadir ancak ciddi bir durum olduğunu, özellikle alerjik bünyelerde veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

Kedi tüyünün akciğere kaçması, genellikle aspirasyon (yabancı cisim solunması) olarak adlandırılır. Enfeksiyon, zatürre veya akciğer apsesi gibi komplikasyonlara neden olabilir.

OKAN DİKÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Okan Diköz, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Yanık Mahallesi’nde yaşıyordu. 55 yaşında olan Diköz, hayvansever kimliği ile tanınıyordu. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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