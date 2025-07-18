Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Öğrencilerin gündeminde

MEB 2025-2026 çalışma takvimi kapsamında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre yeni dönem eğitim ve öğretim 8 Eylül'de başlayacak. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte tüm ayrıntılar...

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaşmasıyla beraber okulların açılış tarihi de belli oldu. Son olarak Haziran ayında 20 milyondan fazla öğrencinin karnelerini alarak yaz tatili sürecine girdi.

Temmuz ayının ortalarına doğru öğrenciler "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan takvime göre; 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi alacaktır.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

18 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 52 gün kalmıştır.

Öğrenciler 52 gün boyunca yaz tatilinin keyfini çıkartacaktır. ardından 8 Eylül'de okul hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 (5 gün), İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 (5 gün) tarihlerindedir.

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün) tarihindedir.